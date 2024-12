Vanessa Kasper weiter gut in Form

Bei einem Riesenslalom im italienischen Kronplatz feierte die Celeriner Skirennfahrerin Vanessa Kasper einen Sieg. Seit dem enttäuschenden Abstecher nach Übersee, zeigt sie sich weiter in guter Form. Als Belohnung darf Vanessa Kasper am 28. Dezember beim Weltcup-Riesenslalom in Semmering starten.