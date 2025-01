Gestartet wurde die Schlitteda vor dem Hotel Laudinella in St. Moritz-Bad. Entlang der Seepromenade ging es via Senda da Lej bis Silvaplana. Nach einem Zwischenstopp im Sportzentrum Mulets fuhr die fröhliche Gesellschaft zurück nach St. Moritz. Die Schlitteda ist alljährlich eine Attraktion für Einheimische und Gäste.



Ursprünglich nutzten die Junggesellen den Anlass, um die Angebetete zur romantischen Kutschenfahrt einzuladen und so mit ihr den Tag zu verbringen.