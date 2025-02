Kurz vor 21.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Brand in einem Fahrzeugunterstand ein. Die rasch am Brandort eingetroffenen dreissig Einsatzkräfte der Feuerwehr Val Müstair fanden den am Wohn- und Geschäftshaus angebauten Unterstand in Vollbrand vor. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Gemäss ersten Erkenntnissen geriet im Fahrzeugunterstand ein Quad in Brand. Dadurch wurden zwei weitere Arbeitsmaschinen, der Fahrzeugunterstand, die Hausfassade und ein Balkon durch das Feuer beschädigt. Trotz sofortiger technischer Lüftung der Räumlichkeiten entstand auch im Gebäude erheblicher Schaden durch die Rauchentwicklung.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden