Seit 23 Jahren bietet der Schweizerische Nationalpark (SNP) während der Wintermonate für Schulklassen aus dem Engadin und der Val Müstair naturpädagogische Programm an. Oft steht dabei das Thema der jeweils aktuellen Sonderausstellung im Fokus. Seit 2002 haben bereits rund 4700 Kinder an diesen Angeboten teilgenommen. Der Besuch soll einerseits das Naturverstän­dnis fördern, andererseits sollen die Teilnehmenden aber auch Begeiste­rung erleben und dadurch motiviert werden, der Natur im Alltag achtsam zu begegnen. Dieses Jahr steht das Thema Insekten im Mittelpunkt. 18 Schulklassen der Unterstufe mit insgesamt 285 Kindern haben sich zu den Aktivitäten angemeldet.





Respekt, Insekt!

Insekten gehören nicht gerade zu den Lieblingen von Kindern. Oft empfinden sie diese sogar als lästig oder gar eklig. Dies zeigt sich auch ganz klar, wenn sie zu Beginn des Programms ihr Lieblingstier nennen dürfen. Nur ganz selten schafft es etwa ein Schmetterling auf die Hitliste. Im Laufe der zweistündigen Aktivität nimmt dann die Begeisterung spürbar zu. An verschie­denen Posten setzen sich die Kinder mit den vielfältigen Leistungen der Insekten auseinander, die auch für uns Menschen einen unschätzbaren Wert haben. Sie lernen die einzelnen Phasen der Entwicklung eines Schmetterlings kennen und vergleichen diese mit der eines Menschen. Sie finden heraus, was Insekten fressen und für wen sie selbst eine wertvolle Nahrung darstellen. Und sie sehen die Welt durch die Facettenaugen eines Insekts. Was bleibt, ist das, was der Ausstellungstitel bereits suggeriert: Respekt!





Eigenes Handeln erwünscht

Nach intensivem Experimentieren, Überlegen und Handeln können die Kinder anhand ihres Bauplans eindeutig ein Insekt bestimmen. Zusätzlich wissen sie auch, weshalb die Insekten zunehmend gefährdet sind. Zum Abschluss müssen sie sich deshalb überlegen, was sie persönlich dazu beitragen können, um Insekten zu fördern. Zeichnend und schreibend halten sie das auf einer Postkarte fest, die ihnen dann im Frühjahr als Reminder zugestellt wird. Die nächsten Naturbildungsprogramme des SNP für einheimische Schulklassen finden im kommenden Sommer mit den Dis d’aventüra statt.

Medienmitteilung Schweizer Nationalpark