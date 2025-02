Ein Pistenfahrer und eine WM-Schanze

Flurin Kündig ist 24 und Pistenfahrer. Sein Beruf führt ihn in einsamen Nächten auf steile Hänge. Sein aktueller Auftrag, eine Sprungschanze für die FIS Freestyle WM zu bauen, ist für ihn ein Kindheitstraum. An einem sonnigen Nachmittag in Salastrains zeigt er, was diese Arbeit so besonders macht.