Nach der Ortschaft Casaccia, Höhe Einfahrt zum Kieswerk ereignete sich vorgängig ein kleiner Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein 54-jähriger Italiener und eine 48-jährige in der Schweiz wohnhafte Italienerin fuhren am Freitag kurz vor 18 Uhr auf der Malojastrasse vom Engadin in Richtung Vicosoprano. Beide fuhren mit je einem Personenwagen und näherten sich dem Verkehrsunfall. Die beiden Personenwagen kollidierten auf der vereisten Fahrbahn mit einander. Dabei wurden der 54-jährige Lenker und dessen Mitfahrer sowie die 48-jährige Lenkerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst Spino mit Notarzt leistete Erste Hilfe vor Ort. Im Spital Spino folgte die medizinische Kontrolle. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.

Mitteilung Kantonspolizei Graubünden