Der 31-Jährige fuhr nach Mitternacht auf der Via Somplaz von Champfèr in Richtung St. Moritz. Auf der winterlichen Fahrbahn rutschte sein Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts auf das Trottoir. Danach fuhr es einen Kandelaber zu Beginn der abfallenden Wiesenböschung um und überrollte sich dort. Ein Team der Rettung Oberengadin versorgte den leicht verletzten Mann medizinisch und transportierte ihn ins Spital nach Samedan. Gemäss den Aussagen des Verunfallten gegenüber der Kantonspolizei Graubünden war er kurz abgelenkt, als er eine Zigarettenschachtel behändigen wollte.