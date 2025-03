Die Musikschule Oberengadin war mit drei jungen Musikern vertreten und konnte mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein. Simon Gabriel aus S-chanf gewann in der Kategorie 3 den 1. Preis mit Auszeichnung. In der Kategorie 4 erhielt Janic Sendelhofer aus St. Moritz den 2. Preis und Enea Gut­gsell, Sils / Segl Maria, durfte sich in der Kategorie 1 der Jüngsten ebenfalls über den 2. Preis freuen. (Einges.)





In den nächsten Wochen finden im Oberengadin verschiedene Konzerte der Musikschule Oberengadin unter dem Namen «Bühne frei» statt. Das erste heute Abend in Celerina. Weitere Informationen gibt es auf www.musikschule-oberengadin.ch