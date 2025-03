Ein 19-jährige italienische Personenwagenlenker fuhr kurz vor 04.45 Uhr in St. Moritz vom Parkhaus Serletta kommend auf der schneebedeckten Via Grevas in Richtung Via Serlas. Auf Höhe vom Segelclub geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit einem Holzzaun. Im Spital Samedan hatte sich der Lenker einer Blut- und Urinprobe zu unterziehen. Aufgrund der durch die Kantonspolizei Graubünden festgestellten Fahrunfähigkeit wurde ihm der ausländische Führerausweis aberkannt. Das beschädigte Auto musste durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden