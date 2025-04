Schon mehrfach durfte das Festival da Jazz zu Ostern mit dem Hotel Walther in Pontresina gemeinsame Sache machen. Auch in diesem Jahr gibt es die «Tour de Charme» in Form von vier varian­tenreichen Klavierkonzerten von Anke Helfrich, Clara Haberkamp, Helge Schneider und Jesus Molina.





Am Samstag, 19. April um 21.00 Uhr begeistert Jesus Molina sein Publikum. Seine Status als Geheimtipp ist Jesus Molina dank überragendem Spiel längst los. Der charmante Kolumbianer ist noch keine dreissig Jahre alt und hat schon mit Stars wie Arturo Sandoval, Mike Stern aber auch mit Snarky Puppy und Cory Henry kollaboriert. Seine technische Virtuosität erlaubt ihm eine nahtlose Vermengung seiner Latin Jazz Wurzeln mit Bebop und Gospel bis zu Fusion. Musikalität, die sofort ergreift und nicht loslässt.





Für dieses Konzert hat die «Engadiner Post/Posta Ladina» Tickets verlost. Die glücklichen Gewinner sind Maya Balmer aus St. Moritz und Amalia Fallet Gross aus Zernez. Wir wünsche ihnen ein schönes Konzerterlebnis. (ep)