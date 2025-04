Fast zwei Jahrhunderte lang prägte der Schmuggel das Leben der Grenzbewohner zwischen Valposchiavo und Veltlin. Obwohl bekannt ist, dass der Schmuggel einst ein wichtiger Teil der regionalen Wirtschaft war, kennen immer weniger Menschen die historischen und sozialen Hintergründe. sConfini möchte diese Erinnerungen lebendig halten und verhindern, dass wertvolle Zeugnisse der Vergangenheit für immer verloren gehen. Gleichzeitig blickt das Festival in die Gegenwart und Zukunft und fördert den kulturellen Austausch zwischen den beiden Grenzregionen.



Im Mittelpunkt von sConfini 2025 steht der Austausch von (Agri)Kultur zwischen den beiden alpinen Gemeinschaften. Das Programm umfasst verschiedene Events und Aktivitäten, die sich über die gesamte Valposchiavo, Tirano und seine Ortsteile erstrecken. Der kulturelle Austausch im landwirtschaftlichen Kontext wird insbesondere in der Konferenz „Valposchiavo und Veltlin – Landschaften des Roggens und Buchweizens, Hüter eines UNESCO-Kulturerbes“ thematisiert. Diese wird vom Polo Poschiavo koordiniert und findet am Samstag, 26. April 2025 um 16.00 Uhr in der Casa Besta in Brusio statt.

Das Thema (Agri-)Kultur zieht sich auch durch den Veranstaltungstag „Una bricolla di storie“, der in Viano stattfindet. Das Programm, das sich besonders gut für Familien eignet, lädt zur Entdeckung eines einst bedeutenden Schmuggelknotenpunkts ein. In der ehemaligen Zollstation wird der Historiker Andrea Tognina aus Brusio über den Schmuggel zur Existenzsicherung, d.h. vor der Zeit von Kaffee und Zigaretten, berichten. Sein Vortrag trägt den Titel „Die Zeit des Reises, 1943-1945“.

Anschliessend gibt es eine geführte Besichtigung der Trebbia, wo eine historische, noch funktionstüchtige Dreschmaschine vorgeführt wird. Nach einem einfachen gemeinsamen Mittagessen folgt der Besuch der Casa Sociale, die einst wichtige Dienstleistungen für die Gemeinschaft bot, darunter ein Gemeinschaftsofen. Diese Veranstaltung findet am Samstag, 26. April 2025, in Zusammenarbeit mit der Cooperativa Agricola Viano statt. Die Teilnahme ist kostenlos.





Das vollständige Festivalprogramm mit allen Events und Details ist auf s-confini.eu abrufbar. Dort können ab sofort Tickets gekauft oder Plätze reserviert werden.