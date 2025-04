Mehrere Entwicklungen haben zum positiven Jahresergebnis der PH Graubünden beigetragen: Der Anteil der Studierenden mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Graubünden stieg gegenüber dem Vorjahr von 45 auf 47 Prozent. Dadurch erhöhten sich die Einnahmen aus der Fachhochschulvereinbarung (FHV). Gleichzeitig wurde der Kantonsbeitrag aufgrund des Teuerungsausgleichs zum 1. Januar 2024 zusätzlich erhöht. Weitere Einnahmen von 0,4 Millionen Franken flossen aus Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsprojekten in die Rechnung der Pädagogischen Hochschule Graubünden ein. Dem Betriebsertrag von 28,3 Millionen Franken steht ein Aufwand von 27,6 Millionen Franken gegenüber. Die geringe Zunahme des Aufwandes ist das Resultat gezielter Sparmassnahmen zur Deckung der Mehrkosten. Insbe­sondere die Nichtbesetzung von Stellen trug zur Kostenreduktion bei. Die Anzahl Studierender hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die Anzahl der Neueintritte ist etwas zurückgegan­gen. Im Herbstsemester 2024 haben 609 Studierende an der PH Graubünden studiert; darunter 160 im ersten Semester (2023:197). Insgesamt sind 476 Personen in einem Bachelorstudien­gang immatrikuliert. Besonders beliebt ist nach wie vor das Studium Primarschule (1. – 6. Klasse) mit 116 Neuan­mel­dungen, gefolgt vom Studiengang Kindergarten und Primarschule (1. – 2. Klasse) mit 29 Neuanmel­dungen. Die Sprachenverteilung bleibt im mehrjährigen Vergleich stabil, mit 107 deutschsprachigen, 13 ro­manischspra­chigen und 25 italienischsprachigen Studierenden. In den Masterstudiengängen haben 15 Studierende ihr Studium zur Lehrperson der Sekundarstufe I oder zur Lehrperson Sekundarstufe I und Maturitätsschulen begonnen. Insgesamt sind im vor zwei Jahren eingeführten konsekutiven Masterstudiengang 43 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Darüber hinaus bietet die PH Graubünden zwei konsekutive Masterstudiengänge in Kooperation mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) sowie mit der PH St. Gallen an. Im Studiengang Schulische Heilpädagogik (SHP) haben 27 Personen ihr Studium aufgenommen. Das Erweiterungsstudium zum Erwerb der Lehrbefähigung für zusätzliche Schuljahre (Stufenerweiterung Sekun­darstufe I) besuchen zurzeit 15 Primarlehrpersonen.

Medienmitteilung PH Graubünden