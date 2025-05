Seit 1943 setzt sich die Schweizer Berghilfe für die Menschen in den Schweizer Bergen ein. Im Monat Mai 2025 hat der Projektausschuss der Schweizer Berghilfe 3,8 Millionen Franken für 49 Projekte im Berggebiet gesprochen. Dies schreibt die Schweizer Berghilfe in einer Medienmitteilung. Die Projekte sind verteilt auf 14 Kantone und stammen von Klein- und Kleinstbetrieben, die in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus, Energie sowie Wald und Holz tätig sind.





Mit diesen finan­ziel­len Beiträgen verbessert die Berghilfe die Existenzgrundlagen und Lebensbedingungen der Schweizer Bergbevölkerung. Sie schafft damit wichtige Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Bergregionen und wirkt so der Abwanderung entgegen. Für Projekte im Kanton Graubünden wurden 1 305 000 Franken investiert.

Schweizer Berghilfe