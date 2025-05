Ein 71-jähriger Brasilianer fuhr am Donnerstag kurz nach 16 Uhr hinter einem anderen Auto die Engadinerstrasse H27 von Celerina in Richtung St. Moritz hoch. In der sogenannten Charnadüra überholte das Auto vor ihm einen Schweizer Rennradfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr. Der brasilianische Mietwagenfahrer nahm den 60-jährigen Radfahrer zu spät wahr und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront mit diesem, wonach der Zweiradfahrer stürzte. Ein Team der Rettung Oberengadin betreute den Verletzten und transportierte ihn ins Spital nach Samedan. Während der Arbeiten auf der Unfallstelle sperrte die Kantonspolizei Graubünden die Engadinerstrasse für rund zwanzig Minuten. (kapo)