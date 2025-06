Üna chantadura ha inchantà la chasa da Quadroni

La chantadura d’operas Marion Ammann ha cumprà in venderdi la gronda part dal possess immobigliar our da la massa da concuors dad Adam Quadroni. Cun quella cumpra lessan ella e seis amis «provar da far bun la dolur cha Adam Quadroni ha subi». Il debitur pudarà abitar inavant in sia chasa.