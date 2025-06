Um 05.50 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden durch eine Anwohnerin die Meldung, wonach in Vulpera auf einem Hotelareal ein Schuppen brenne. Die alarmierte Feuerwehr traf einen in Vollbrand stehenden Holzschopf vor und konnte diesen unmittelbar löschen. Am Gebäude und dem Inventar, es handelt sich unter anderem um ein Depot für elektrische Golf-Trolleys, entstand ein Totalschaden. Im Einsatz standen die Einsatzkräfte der Pumpiers Pisoc. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlungen eingeleitet.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden