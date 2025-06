Der 45-Jährige fuhr am Sonntag nach 16.45 Uhr auf der Berninastrasse H29 von Campocologno in Richtung Poschiavo. Inmitten von Brusio kollidierte das Auto in einer Linkskurve mit der Leitplanke und kippte auf die Fahrerseite. Aufgrund der Erstmeldung, dass der Lenker eingeklemmt sei, wurden der Rettungsdienst Poschiavo sowie die Strassenrettung der Feuerwehr Poschiavo aufgeboten. Der leicht verletzte Lenker konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Zur medizinischen Versorgung wurde er ins Spital nach Poschiavo transportiert. Die Strasse konnte um 18.20 Uhr wieder geöffnet werden. Die Arbeiten der Kantonspolizei Graubünden wurden unterstützt durch Einsatzkräfte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG. (kapo)