Üna festa commemorativa per Otto Mohr

In sonda ha gnü lö a Scuol üna festa commemorativa per Otto Mohr. El d’eira advocat, Capo da Scuol e grond cusglier e vala sco modernisader dal trafic in Engiadina ed i’l Grischun. Seis abiadi, Conradin Mohr, ha organisà l’arrandschamaint; tant festa da famiglia sco eir ün excuors tras l’istorgia.