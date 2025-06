Der 66-jährige Velofahrer fuhr nach 14 Uhr auf der Via da las Aclas in Richtung Celerina. Beim Kreuzen mit einem Traktor mit Anhänger stürzte der Velofahrer und geriet unter einen Reifen des Anhängers. Die Rettung Oberengadin versorgte den an Hand und Brustkorb verletzten Mann notfallmedizinisch und überführte ihn ins Spital nach Samedan. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (kapo)