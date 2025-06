In einer eindrucksvollen Demonstration echter Inklusivität entschieden sich die Schülerinnen und Schüler dafür, ihre Reden in der Sprache zu halten, die ihnen persönlich am meisten bedeutete – Rumantsch, Englisch oder Deutsch. Mit begleitenden Übersetzungen sorgten sie dafür, dass alle Gäste folgen konnten.





Die Abschlussklasse zeigte sich nicht nur sprachlich vielfältig, sondern auch als tief verbundene Gemeinschaft: Unterschiedlich in Herkunft und Kultur, vereint im Geist – so hatten sie über Jahre hinweg gemeinsam gelernt, gelebt und sich gegenseitig gestärkt. Dieses Miteinander zeigte sich nicht zuletzt auch in ihrem beeindruckenden akademischen Erfolg: Mit einem Durchschnitt von 5,54 erreichte die Klasse ein hervorragendes Ergebnis. Die höchste vergebene Punktzahl lag bei 5,96. (Einges.)





Folgende Maturandinnen und Maturanden konnten ihre Diplome entgegennehmen: Christina Bazzel, Evie Lin, Rebekka Marti, Marchet Nesa, Jon Zanetti und Sven Pattis.