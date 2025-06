Insembel cun profis dal circus Lollypop haun ils scolars e las scolaras da la scoula primara da Schlarigna pudieu pruver oura e trener in differents workshops differentas disciplinas da circus. Ils iffaunts haun traunter oter imprains a balantscher sülla sua, schongler, fer ir hula hoops cun fö, imprender trics acrobatics, dafatta fer da pajazs e musser trics da striögn. In gruppas masdedas da scoulina fin sesevla classa esa gnieu treno e ris bger. Cun buochas aviertas haun guardo tiers ils conscolars, a sun però eir gnidas van-dschidas sfidas e mincha di sun culedas üna pruna süjuors.





Fich bel d’eira da vzair cu cha’ls iffaunts sun creschieus surour a se svessa. Eir iffaunts chi sun tmuoss vaivan grand gust apaina ch’els d’eiran illa manescha. Il sentimaint d’esser insembel ho rinfurzo ed il respet vicendaivel e la lavur aint il team d’eira il punct centrel. Il punct culminant es sto la rapre-schantaziun da gala il venderdi saira. Genituors, fradgliuns, amihs e paraints sun gnieus insembel aint illa tenda da circus bel prepareda sün plazza da scoula. La rapreschantaziun es steda plainamaing ün success. Cun ögls glüschaints, fatschas riaiantas e cun applaus frenetic es ida a fin l’eivna da proget. L’eivna da circus a Schlarigna es steda per tuots ün’aventüra inschmanchabla. Ella ho musso quaunt important cha progets creativs, sportivs e lavuors in teams masdos da tuot las classas sun in üna scoula. Grazcha fich a tuots chi haun fat part.