Junge Damen in schillernden, langen Kleidern und junge Herren mit Fliegen oder Kurzhaarschnitt – und alle mit einem grossen Lachen auf dem Gesicht. Mit rund 300 Gästen durften die Schülerinnen und Schüler im Hotel Reine Victoria in St. Moritz ihren Abschluss feiern. Eröffnet wurde die Feier durch den traditionellen Einzug der Absolventin­nen und Absolventen, begleitet durch eine musikalische Einlage von Flurin Salzgeber und Emma Vliegen. Es folgten die offiziellen Begrüssungen durch Fadri Guidon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Academia Engiadina und Rektor der Mittelschule, Stefano Maurizio, Prorektor Mittelschule und Leiter Fachmittelschule Gesundheit und Pädagogik, Selina Foffa, Leiterin Sportmittelschule und Gian-Reto Schmid, Präsident des Alt Samedner Vereins.





«Wir haben es geschafft»

Nach einer intensiven Schulzeit hatten die Klassenlehrpersonen die Ehre, allen erfolgreichen Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachmittelschule und den Absolvierenden der Fachmaturität in feierlichem Rahmen die Diplome zu überreichen.





Regierungsrat Dr. Jon Domenic Parolini, selbst ehemaliger Maturand der Academia Engiadina, nahm die Anwesenden mit in seine persönlichen Gedanken. Er startete mit der Frage ans Publikum, ob die eigene berufliche Karriere dem entspricht, was man sich damals beim Abschluss vorgestellt hatte – was nur sehr wenige bejahen konnten. Selbst habe er vor 45 Jahren die Matura abgelegt und erinnere sich noch gut an das Gefühl «Wir haben es geschafft». Viel Wissen wurde in diesen 12 bis 13 Jahren Schule erarbeitet und Vorbereitungen auf das Berufsleben getroffen. Nun nach dem Abschluss beginne die Phase der Spezialisierung, weg vom breiten Wissen zur Vertiefung. Die Entscheidung für etwas bedeutet auch immer die Entscheidung gegen viel anderes, und dies könne einen fast verrückt machen. Man darf sich aber bewusst sein «Gut Ding will Weile haben». Er betonte: «Den richtigen Weg gibt es nicht, aber es gibt Euren eigenen Weg.» Und wichtig sei es, dabei das Lachen nicht zu verlieren und Dinge, die man beginnt, zu Ende zu bringen.





Abschlüsse und Ehrungen

Insgesamt wurden 38 Maturitätsausweise, fünf Fachmittelschulausweise und drei Fachmaturitätszeugnisse durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer übergeben. Anschliessend wurden die besten schulischen Abschlüsse prämiert: Matura 1. Rang: Maurin Jonas Egger (Note 5.7), 2. Rang: Sophie Alina Delvendahl (Note 5.61), 3. Rang: Lia Meuwly und Silvana Tung (beide Note 5.57 ); Fachmittelschule 1. Rang: Sofia Rousette (Note 5.5), 2. Rang: Elisa Alvarez (Note 5.15) und 3. Rang Natalia Angelina Meyer (Note 5.12).





Zudem wurden Ehrungen für Leistungen im Bereich Sprachen verliehen: fünf Schülerinnen und Schüler schlossen die Maturità bilingue grigionese und neun die Matura bilingua grischuna ab, weitere sechs erreichten eine Auszeichnung in Latein.

Academia Engadina





Maturandinnen und Maturanden:

Beti Aronne (Pontresina), Biffi Federico (St. Moritz), Chao Guiance Aitana (Bregaglia), Courtin Lino Tomas (Sils Baselgia), De Carvalho Moura Ana Rita (Pontresina), Delvendahl Sophie Alina (Pontresina), Demarmels Loredana (Salouf), Denoth Enya (Scuol), Egger Maurin Jonas (Samedan), Egloff Ladina (Scuol), Ferreira Pinto Cristiana (Pontresina), Fisler Giosuè (Brusio), Florin Vesna (Pontresina), Forcella Martina (Silvaplana), Frei Enrico (St. Moritz), Ganzoni Robert Uors Antoni (Celerina), Gilly Samira (Stampa), Giovanoli Irene (Soglio), Grond Vanessa (Celerina), Koppenberg Laura (Scuol), Lehner Nino (Zernez), Lucini Greta (Samedan), Meireles Dias Leandro (Pontresina), Meuwly Lia (Scuol), Ostini Marvin Iacopo (Pontresina), Ostlender Tara Lena (Samedan), Prétat Tabea (Pontresina), Rodriguez Julia (Sta. Maria), Ruffner Lena (Bever), Salzgeber Flurin (S-chanf), Staub Patrick (St. Moritz), Toutsch Tobias (Zernez), Tschenett Noemi (Müstair), Tung Silvana (Zernez), Vliegen Emma (Samedan), Wanger Maximilian (Sils Maria), Zanetti Lucia (Samedan), Zanetti Sara (Poschiavo)





Absolventinnen und Absolventen Fachmittelschule Gesundheit & Pädagogik:

Alvarez Elisa (Samedan), Correia Santos Dina (Martina), Meyer Natalia Angelina (Scuol), Roganti Alessia (Stampa), Roussette Sofia (Valchava)





Absolventinnen und Absolventen Fachmaturitätsprüfung:

Grass Ladina (Madulain), Padrun Matteo (Guarda), Tramèr Leonie (Samedan)