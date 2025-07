Als Teilnehmer eines Velorennens auf öffentlicher Strasse, befuhren diese Radfahrer die Strecke vom Engadin über den Flüela- und Albulapass mit dem Ziel in Zernez. Auf der Fahrt über den Albulapass kamen mehrere Radfahrer zu Fall und mussten teils mit der Rega sowie Krankenwagen in Spitalpflege gebracht werden.

In Zernez ereignete sich eine Kollision zwischen einem Rennvelofahrer und einer sich am Strassenrand befindlichen Bikerin. Diese hatte am Strassenrand angehalten, um das Fahrerfeld passieren zu lassen. Dort kam es zu einer Kollision zwischen ihr und einem Fahrer aus dem vorbeifahrenden Feld. Die Bikerin wurde mit der Rega ins Spital Oberengadin nach Samedan geflogen. Der Rennvelofahrer erlitt bei diesem Sturz Schürfungen, setzte jedoch die Fahrt bis ins Ziel fort. An diesen Unfällen waren die Rega, verschiedene Ambulanzen sowie Notfallärzte und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. Diese hat die Ermittlungen zum Unfallhergang zu den jeweiligen Unfällen aufgenommen.



Autor: Kantonspolizei Graubünden

Symbolbild: z. Vfg