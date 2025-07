Der 47-Jährige fuhr um 16.40 Uhr von Le Prese in Richtung Berninapass. In einer Rechtskurve streifte er mit der linken Fahrzeugfront einen stillstehenden Gesellschaftswagen aus der Gegenrichtung, gelenkt von einem 41-Jährigen. Der Automobilist fuhr trotz der Kollision weiter. Ein Polizist hatte den Unfall beobachtet und nahm gemeinsam mit einem Kollegen die Nachfahrt auf. Mit Unterstützung einer weiteren Polizeipatrouille sowie Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG konnte der Automobilist am Berninapass angehalten werden. Aufgrund des positiven Atemlufttests wurde ihm der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden