Auftakt für ein gelebtes Für- und Miteinander

Der 11. August 2025 dürfte wohl auf zahlreichen Kalendern eingekreist worden sein. An diesem Datum begann im Kanton Graubünden nämlich das Schuljahr 2025/26. Alleine im Engadin, der Val Müstair und Samnaun bestritten 196 Kinder ihren ersten Schultag. Ein Augenschein in Zernez.