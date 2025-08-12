Ein Willkommensspalier als Begrüssung der Kindergarten- und 1.-Klass-Schülerinnen und -schüler, welche auf dem Weg durch das Spalier von ihren «Gotten» und «Göttis» der 7. und 9. Klasse begleitet werden. Fotos: Jon Duschletta
Schulleiter Peter Thiele während seiner Ansprache.
Der 2.-Klass-Lehrer Steivan Gaudenz führte durch das Begrüssungszeremoniell.
Der erste Gang zum Kindergarten fällt nicht immer leicht.
Die Kindergärtnerinnen Sibylle Pitsch (links) und Ursina Felix wissen aber, wie man mit den Kindern umgehen muss.
Gemeinsam ins neue Kindergartenjahr an der Gemeindeschule Zernez.
