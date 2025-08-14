Eingereicht werden können Texte auf Deutsch, Romanisch oder Italienisch. Thema und Perspektive sind frei – ob sportliche Herausforderung, Coming-out oder der Umgang mit Angst vor Mobbing, Krieg oder Veränderung der Heimat. Der Umfang soll zwischen 3000 und 10 000 Zeichen liegen.





Die Jury des Nachwuchspreises bilden Gianna Olinda Cadonau, Martina Caluori, Köbi Gantenbein und Vincenzo Todisco. Die Preisverleihung findet im September 2026 beim Literaturfes­tival «Die Rahmenhandlung» in Bad Ragaz statt. Das Buch wird je 15 Beiträge bekannter und neuer Autorinnen und Autoren enthalten.





Einsendeschluss ist der 1. März 2026 per Mail an info@qultur.ch.

www.graubuendenschreibt.ch