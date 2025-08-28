Gemäss der nationalen Alarm-App Alert Swiss sind mögliche Auswirkungen des Starkregens:



- Starkes Anschwellen von Bachläufen, Flüssen oder normalerweise trockenen Gräben

- Murgänge in Wildbächen

- Spontane Rutschungen und Hangmuren aus steilen Hängen

- Versagen von Entwässerungssystemen und Kanalisationen

- Überflutung von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen

- Überflutung von Flussauen und Hochwasserschwemmzonen

- Behinderung des Strassen- und Schienenverkehrs





In einer Publikation des Kantonalen Führungsstabs werden folgende Verhaltensempfehlungen erteilt: Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Fahren Sie nicht mit dem Auto/Velo durch überflutete Strassen. Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfliessen kann. Passen Sie Ihr Verhalten im Strassenverkehr den Verhältnissen an. Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen könnten Sie überraschen und Ufer könnten einbrechen. Verfolgen Sie aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen über die Kanäle Radio, Fernsehen und Internet.



Die Feuerwehren in der Region sind für mögliche Vorkommnisse vorbereitet.