Trotz Regenwetter haben die Bauarbeiten angefangen. Foto:Martina Giovannini
Lucia Nussio, Präsidentin der Schulkommission, übernimmt beim Spatenstich das Steuer. Foto: Renato Tomassini
So soll die neue Schule aussehen. Visualisierung: Quelle ARGE Albertin Architekten Halendenstein / OG 27 St. Moritz
Die Primarschule. Visualisierung: Quelle ARGE Albertin Architekten Halendenstein / OG 27 St. Moritz
Der Kindergarten. Visualisierung: Quelle ARGE Albertin Architekten Halendenstein / OG 27 St. Moritz
