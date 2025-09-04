«Der Sternenhimmel ist die Attraktion überhaupt»
Wie wahrscheinlich ist ausserirdisches Leben? Was ist das grösste Rätsel im Universum? Und warum es sich lohnt, die Mondfinsternis am Sonntag anzuschauen. Fragen an den Astrophysiker Josef Gassner vor seinem Vortrag am Samstag an der Academia Engiadina.
Josef Gassner referiert am Samstag an der Academia Engiadina über die grossen Rätsel des Universums. Fotos: Mayk Wendt
Die Sommer-Milchstrasse ist im Engadin besonders gut sichtbar.
Die Andromeda-Galaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist und von Lü, Val Müstair, aus fotografiert wurde.
