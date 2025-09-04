«Der Sternenhimmel ist die Attraktion überhaupt»

Wie wahrscheinlich ist ausserirdisches Leben? Was ist das grösste Rätsel im Universum? Und warum es sich lohnt, die Mondfinsternis am Sonntag anzuschauen. Fragen an den Astrophysiker Josef Gassner vor seinem Vortrag am Samstag an der Academia Engiadina.