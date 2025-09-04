Der Prix Montagne geht dieses Jahr in die Zentralschweiz: An der Preisverleihung in Bern durfte René Schönbächler, Gründer und Geschäftsführer der

Milchmanufaktur Einsiedeln, am 4. September den Prix Montagne entgegennehmen. Die Erlebniskäserei bezieht ihre Milch allesamt von Bauernfamilien aus der Region und lockt mit ihren Angeboten jedes Jahr rund 150 000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an.



Eine der meistbesuchten Schweizer Hütten

Der Publikumspreis Prix Montagne geht an die Chamanna Cluozza. Die einzige Hütte im Schweizerischen Nationalpark gewinnt den mit 20 000 Franken dotierten Preis. Dieser wird von der Mobiliar Genossenschaft gestiftet. Die Chamanna Cluozza wird seit drei Jahren von Nicole und Artur Naue bewartet. Mit ihrem vierköpfigen Team, über 50 Freiwilligen und einem konsequent gelebten Nachhaltigkeitskonzept locken sie über 6000 Gäste pro Jahr an. Damit gehört die Chamanna Cluozza zu den meistbesuchten Hütten der Schweiz.



Dass das Konzept von der Familie Naue auf Begeisterung stösst, zeigte sich auch in der Online-Abstimmung um den diesjährigen Publikumspreis Prix

Montagne. Die Chamanna Cluozza überzeugte eine Mehrheit der rund 9200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. «Ein solch konsequentes Nachhaltigkeitskonzept durchzuziehen, und das in einer abgelegenen Hütte mit knappen Ressourcen, das braucht viel Leidenschaft und Durchhaltewillen», sagt Belinda Walther Weger, Leiterin Public Affairs und Nachhaltigkeit bei der Mobiliar Genossenschaft. Sie ergänzt: «Nicole und Artur leben dieses Konzept und zeigen, dass Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich funktionieren kann».



Jährliche Auszeichnung seit 2011

Bereits zum 15. Mal zeichnen die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und die Schweizer Berghilfe wirtschaftlich erfolgreiche Projekte und Unternehmen aus dem Berggebiet aus, die nachweislich und beispielhaft einen Beitrag zur Wertschöpfung, zur Beschäftigung oder zu ökonomischer Vielfalt leisten. Für den diesjährigen Prix Montagne wurden insgesamt 30 Projekte aus allen Landesteilen der Schweiz eingereicht. Aus diesen Projekten bestimmte die Jury unter der Leitung von Dario Cologna sechs Favoriten. Nominiert waren dieses Jahr nebst Milchmanufaktur Einsiedeln und Chamanna Cluozza auch Garde-Manger in Ardez, Wohlis Kutschbetrieb und Ginas Reitschule in Pontresina, Alpahirt in Chur und «Berg & Bett» in Unterwasser.