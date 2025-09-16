«Wahrscheinlich müsste ich bei ihm hospitieren»
Annigna und Christoph Tschumper teilen ihre Erfahrungen und Herausforderungen im Lehrerberuf an der Gemeindeschule Pontresina, wobei sie sowohl familiäre als auch berufliche Perspektiven beleuchten und betonen, wie wichtig das Vertrauen der Eltern im Schulalltag ist.
Annigna und Christoph Tschumper, Vater und Tochter. Immer in freundschaftlichem Austausch, sei es privat oder dienstlich. Foto: Andrea Gutgsell
