Der Weltladen Engadin in Pontresina zieht um. Er wird in Zukunft in einem neuen, moderneren Standort im Dorfteil Laret zu finden sein.
18.09.2025
Nach 35 Jahren im Engadinerhof erhält der Weltladen Engadin eine neue Bleibe. Laut einer Medienmitteilung zieht der Weltladen in den Dorfteil Laret, wo eine modernere Verkaufsstelle entstehen soll. Seit seiner Gründung setzt sich der Weltladen ...
