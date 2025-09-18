Nach 35 Jahren im Engadinerhof erhält der Weltladen Engadin eine neue Bleibe. Laut einer Medienmitteilung zieht der Weltladen in den Dorfteil Laret, wo eine modernere Verkaufsstelle entstehen soll. Seit seiner Gründung setzt sich der Weltladen ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login