Passa 77'000 contrats da giarsunadi sun gnüts suottascrits quist on fin la fin d’avuost. Quai ha comunichà il Secreta- riat da stadi per fuormaziun al principi da l’eivna, constatond cha la situaziun saja simla sco ils ultims ons. E quai ...
Il mecatronist d’automobils Nico Andrighetti imprenda seis manster pro la Central-Garage Denoth SA a Scuol.
La giarsuna Melanie Morais Dos Santos accumpagnada da sia fuormatura professiunala Marianna Noggler illa dmura d’attempats al CSEB. fotografias: Michael Steiner
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben