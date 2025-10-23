In Graubünden erhalten künftig Personen, die zu Hause Angehörige betreuen, eine finanzielle Unterstützung von 300 bis 600 Franken pro Monat. Voraussichtlich tritt diese Gesetzesänderung Anfang 2027 in Kraft.
23.10.2025
Wer in Graubünden eine angehörige Person zu Hause betreut, soll künftig eine finanzielle Unterstützung erhalten. Der Grosse Rat hat am Dienstag mit 69 zu 44 Stimmen entschieden, einen monatlichen Beitrag zwischen 300 und 600 Franken ...
