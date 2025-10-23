Wer in Graubünden eine angehörige Person zu Hause betreut, soll künftig eine finanzielle Unterstützung erhalten. Der Grosse Rat hat am Dienstag mit 69 zu 44 Stimmen entschieden, einen monatlichen Beitrag zwischen 300 und 600 Franken ...

