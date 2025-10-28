Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
«Il plü jent füss i eir eu culs sudats»
Illa nouva seria da la EP/PL «La müdada dal temp» vegnan a pled persunas chi portan la savüda da temps passats in sai. Üna tala persuna es Claudio Vital da Sent. L’hom da 94 ons quinta da si’infanzia dürant la guerra, dal partir e tuornar e dad üna vita sco cheu d’posta in seis cumün.
Claudio Vital s'interessa per l'istorgia locala ed ha eir scrit üna cronica da famiglia. fotografia: Fadrina Hofmann
Claudio Vital cun sia sour plü veglia. fotografia: archiv da famiglia Claudio Vital
Il mat Claudio Vital a Chalandamarz. fotografia: archiv da famiglia Claudio Vital
Claudio Vital cun sia duonna barmöra Meta. fotografia: archiv da famiglia Claudio Vital
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben