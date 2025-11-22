Ein 21-jähriger Lenker eines Personenwagens fuhr am Samstag, 22. November, um 11.30 Uhr auf der Via Grevas von St. Moritz Bad kommend in Richtung Samedan. Infolge eines Unwohlseins gelangte sein Fahrzeug auf der salznassen Fahrbahnhälfte gegen einen seeseitigen Holz-Zaun, kollidierte zunächst mit diesem und kam in der Folge an einem den Strassenkörper flankierenden Baum zum Stillstand. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden wurde das Fahrzeug dabei erheblich beschädigt und der Fahrzeugführer erlitt aufgrund des heftigen Aufpralls leichte Verletzungen. Für die Verkehrsregelung wurde die Kantonspolizei Graubünden durch die Gemeindepolizei St. Moritz unterstützt.



Mitteilung Kantonspolizei Graubünden





