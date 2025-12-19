Der 80-jährige Alfred A. Weber schreibt seit seinen Jugendjahren Geschichten und Gedichte. Direkt vor seinem Haus in Ardez plätschert ein Brunnen, spendet in stetem Fluss das Lebenselixier Wasser und zieht in wärmeren Jahreszeiten immer wieder ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login