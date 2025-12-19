Geschichte von Freundschaft und Hilfsbereitschaft

Dieser Tage erschien im Verlag Gammeter Media ein Kinderbuch von Alfred A. Weber aus Ardez. Er schickt fünf Wassertropfen auf eine bewegte Reise durch den Inn, von der Quelle nach Passau und bis zum Schwarzen Meer. Das Buch soll unterhalten wie auch für das Thema Wasser sensibilisieren.