Geschichte von Freundschaft und Hilfsbereitschaft
Dieser Tage erschien im Verlag Gammeter Media ein Kinderbuch von Alfred A. Weber aus Ardez. Er schickt fünf Wassertropfen auf eine bewegte Reise durch den Inn, von der Quelle nach Passau und bis zum Schwarzen Meer. Das Buch soll unterhalten wie auch für das Thema Wasser sensibilisieren.
Mit den fünf reiselustigen Wassertröpfchen will Autor Alfred A. Weber Kindern das Wunder der Wasserwege vermitteln und so schon früh auch die Wertschätzung für die Ressource Wasser stärken. Foto Cover: Gammeter Media AG
Autor Alfred A. Weber. Foto A. Weber
