Die sprechenden Teekannen der Madlaina Fontana

Madlaina Fontana ist eine von 55 Kunstschaffenden, welche zur Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler ins Bündner Kunstmuseum in Chur eingeladen wurden. Sie ist dort mit einer audiovisuellen Klanginstallation präsent, auf der Basis von sieben deformierten Teekannen aus Porzellan.