Die sprechenden Teekannen der Madlaina Fontana
Madlaina Fontana ist eine von 55 Kunstschaffenden, welche zur Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler ins Bündner Kunstmuseum in Chur eingeladen wurden. Sie ist dort mit einer audiovisuellen Klanginstallation präsent, auf der Basis von sieben deformierten Teekannen aus Porzellan.
«Der schön gedeckte Tisch – Ein keramischer Kommentar zur Transformation des häuslichen Körpers» von Madlaina Fontana in der Jahresausstellung «à table!» im Bündner Kunstmuseum. Foto: Jon Duschletta
Madlaina Fontana mit Tonsammlungen aus verschiedenen Erdteilen. Foto: Madlaina Fontana
