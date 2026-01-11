«Ich möchte mit meiner Kunst Geschichten erzählen»
Bis kurz vor Weihnachten waren die Bilder von Patrick Salutt in der Galerie Hauser & Wirth in Zürich ausgestellt. Der Erfolg der Ausstellung war gross – für den Engadiner Künstler ein Wendepunkt in seiner Karriere.
Patriuck Salutt in seinem Sommer-Atelier in Chapella. Foto: Andra Dumitrascu
Die Ausstellung in Zürich war ein Erfolg. Foto: Hauser&Wirth/Jon Etter
Gemeinschaft ist das zentrale Thema in den Bildern von Patrick Salutt. Foto: Patrick Salutt
