«Commons of Tragedy», die mit dem Kunstpreis 2025 des Bündner Kunstvereins ausgezeichnete Installation von Fadri Cadonau. Foto: Jon Duschletta
Blick in die Jahresausstellung "a table!" im Bündner Kunstmuseum in Chur. Foto: Jon Duschletta
Mit Aquarellfarben gefüllte Petrischalen von Pascal Lampert aus Sta. Maria. Foto: Jon Duschletta
Das vier auf elf Meter grosse Werk «The last supper» von Not Vital mit dessen «Walking Benches» aus Rosenholz im Vordergrund. Foto: Jon Duschletta
Daniel Spoerris Tableau piège «Restaurant de la City Galerie». Foto: Jon Duschletta
Daniel Spoerri. Foto: Jon Duschletta
Daniel Spoerris Sammlung von Kartoffelschälern. Foto: Jon Duschletta
